По мнению эксперта, отсутствие работы в Украине заставит трудовых мигрантов стараться закрепиться на работе за границей.

Сокращение количества безработных в Украине в этом году маловероятно, что может заставить людей трудоустраиваться в секторах "теневой" экономики.

Такое мнение высказал экономический эксперт Александр Охрименко.

Те, кто мог потерять работу – уже ее лишился, и поэтому роста безработицы не будет, но вряд ли можно ожидать и сокращения количества безработных. Для людей главным будет найти работу за границей и еще остается сектор "теневой" экономики, где люди также могут трудоустроиться, поэтому для украинцев главное пережить этот год – какого-то выхода в ближайшее время пока не видно,

– сказал он.

По мнению эксперта, отсутствие работы в Украины заставит трудовых мигрантов стараться закрепиться на работе за границей.

"При этом заробитчане будут стараться максимально закрепиться за границей: кто работал легально – он к нам не возвращался, так как не было смысла, тем более там было выгоднее пересидеть, чем дома; те, кто работал нелегально, пытаются легализоваться там", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, по мнению украинского экономического эксперта Владимира Коваля, количество безработных в Украине к концу осени может достичь 20% от всей рабочей силы.

Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – безработица увеличится до 11,5%.