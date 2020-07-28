На думку експерта, відсутність роботи в Україні змусить трудових мігрантів старатися закріпитися на роботу за кордоном.

Скорочення кількості безробітних в Україні цього року малоймовірно, що може змусити людей працевлаштовуватися в секторах "тіньової" економіки. Таку думку висловив економічний експерт Олександр Охрименко.

Ті, хто міг втратити роботу – вже її позбувся, і тому зростання безробіття не буде, але навряд чи можна очікувати й скорочення кількості безробітних. Для людей головним буде знайти роботу за кордоном і ще залишається сектор "тіньової" економіки, де люди також можуть працевлаштуватися, тому для українців головне пережити цей рік – якогось виходу найближчим часом поки не видно,

– сказав він.

На думку експерта, відсутність роботи в України змусить трудових мігрантів старатися закріпитися на роботі за кордоном.

"При цьому заробітчани будуть намагатися максимально закріпитися за кордоном: хто працював легально – він до нас не звертався, оскільки не було сенсу, тим більше там було вигідніше пересидіти, ніж удома; ті, хто працював нелегально, намагаються легалізуватися там", – сказав він.

Як повідомлялось, на думку українського економічного експерта Володимира Коваля, кількість безробітних в Україні до кінця осені може досягти 20% від всієї робочої сили.

Національний банк України прогнозував пік рівня безробіття в країні у другому кварталі – безробіття збільшиться до 11,5%.