Чтобы сократить углеродный след предприятий Группы Метинвест в Украине и ЕС, обе стороны будут изучать возможности внедрения новых технологий.

Применение этих технологий в прокатном сегменте производства стали будет положительно влиять на снижение выбросов CO2, использование CO2 и сокращение потребления энергии.

Компании изучат возможности финансирования научно-исследовательских проектов через механизм финансирования Horizon Europe в рамках сотрудничества. А также проектов по декарбонизации внутри Инновационного фонда Европейского Союза и за счет средств Системы торговли выбросами.

Важным шагом для "Метинвеста" в изучении возможностей применения передовых технологий для сокращения негативного влияния на окружающую среду от производства стали стало подписание данного меморандума. А для Danieli сотрудничество ускорит развитие технологий для экологически безопасных "зеленых" металлургических комбинатов компании.

По словам генерального директора Группы Юрия Рыженкова, "Метинвест" много работал в последнее десятилетие над тем, чтобы уменьшить свой углеродный след.

Мы стремимся к экологичности бизнеса и инвестируем время и деньги, чтобы найти эффективный путь к декарбонизации. Я уверен, что инновационные технологические решения Danieli в этой сфере помогут ускорить наше стремление стать производителем стали с низким уровнем выбросов.

– резюмировал гендиректор.

Джакомо Марески Даниэли, который является генеральным директором Danieli, уверен, что экологическая безопасность – основа производственного процесса и проектирования оборудования Danieli. Исследования и разработки Danieli направлены на поиск новых решений по производству качественной продукции с меньшими затратами энергии и большей производительностью.

Результаты показывают эффективность и гибкость производства, а также более высокий уровень безопасности. Все это приводит к сокращению операционных издержек, уменьшению выбросов и более быстрой реакции на требования рынка, позволяя заказчикам быть на шаг впереди. Мы нацелены на эффективную поддержку компании Метинвест с помощью технологий Green Metal, обеспечивающих экологическое производство на протяжении всего производственного цикла.

– подытожил Джакомо Марески Даниэли.