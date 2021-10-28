Аби скоротити вуглецевий слід підприємств Групи Метінвест в Україні та ЄС, обидві сторони вивчатимуть можливості щодо впровадження нових технологій.

Застосування цих технологій у прокатному сегменті виробництва сталі позитивно впливатиме на зниження викидів CO2, використання CO2 та скорочення споживання енергії.

Компанії вивчать можливості фінансування науково-дослідних проєктів через механізм фінансування Horizon Europe у межах співпраці. А також проєктів із декарбонізації в межах Інноваційного фонду Європейського Союзу та за рахунок коштів Системи торгівлі викидами.

Важливим кроком для "Метінвесту" у вивченні можливостей застосування передових технологій для скорочення негативного впливу на довкілля від виробництва сталі стало підписання даного меморандуму. А для Danieli співпраця прискорить розвиток технологій для екологічно безпечних "зелених" металургійних комбінатів компанії.

За словами генерального директора Групи Юрія Риженкова, "Метінвест" багато працював за останнє десятиліття над тим, щоб зменшити свій вуглецевий слід.

Ми прагнемо до екологічності бізнесу та інвестуємо час і гроші, щоб знайти ефективний шлях до декарбонізації. Я впевнений, що інноваційні технологічні рішення Danieli у цій сфері допоможуть прискорити наше прагнення стати виробником сталі з низьким рівнем викидів,

– резюмував гендиректор.

Джакомо Марескі Даніелі, який є генеральним директором Danieli, впевнений, що екологічна безпека – основа виробничого процесу та проєктування обладнання Danieli. Дослідження та розробки Danieli спрямовані на пошук нових рішень для виробництва якісної продукції з меншими витратами енергії та більшою продуктивністю.

Результати показують ефективність та гнучкість виробництва, а також вищий рівень безпеки. Усе це призводить до скорочення операційних витрат, зменшення викидів і швидшої реакції на вимоги ринку, дозволяючи замовникам бути на крок попереду. Ми націлені на ефективну підтримку компанії Метінвест за допомогою технологій Green Metal, які забезпечують екологічне виробництво протягом усього виробничого циклу,

– підсумував Джакомо Марескі Даніелі.