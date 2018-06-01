Солдат на службе независимости: как Пилсудский готовил антироссийское восстание

Война за власть как кредо жизни. Учился в Харькове, освобождал Киев, забрал Львов. Воевал с украинцами за независимость от России и против украинцев, желающих независимости от Польши. Железний комендант, влюбившийся в украинку. Юзеф Пилсудский – в проекте "Диктаторы".

Май 1926 года. В сонную Варшаву с нескольких сторон подтянулись более 12 тысяч военных. Они были главным аргументом бывшего руководителя страны Юзефа Пилсудского в его новом походе за властью. Польша оказалась в шаге от гражданской войны.

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На мосту Понятовского, который соединял варшавские берега Вислы, Пилсудский встретился с президентом Войцеховским. Маршал сказал, что возвращается из отставки и требует распустить правительство и ряд кадровых перестановок.

Он шел, чтобы сбросить легально избранного президента, легально избранный сейм и правительство, которое отчитывается перед этим сеймом. С точки зрения международного права – это недопустимые противозаконные вещи. Путч. Получение силой и оружием власти, которая ему не принадлежит,

– прокомментировал профессор Ягеллонского Университета Анджей Хвальба.

А профессор Варшавского университета Анджей Гарлицки Фарид так рассказывает о событиях тех времен: "Майский переворот был похож на круговорот ошибок. Пилсудский не ожидал, что полетят пули и прольется кровь. Он надеялся, что как скажет Войцеховскому, что армия взбунтовалась, то президент послушается и передаст ему власть. А президент потребовал сложить оружие и не выходить за рамки закона ".

Отказ огорчил бывшего коменданта легионов. Пилсудский понимал, что теперь придется мериться силой и без кровопролития это не пройдет. Он не для того привел с собой войско, чтобы на полпути складывать оружие. Пилсудчики, как называли повстанцев, начали переходить мосты и двигаться вглубь Варшавы к правительственному кварталу. Дорогу им перерезали правительственные силы. Очень быстро вместо ультиматумов заговорили карабины и пулеметы. Столица Речи Посполитой превратилась в поле битвы. Уличные бои стрекотали три дня. С обеих сторон погибли более 200 военных. Еще более 150 гражданских поплатились жизнью за интерес, ища зрелищ и наблюдая за перестрелками.



Юзеф Пилсудский

Юзеф Пилсудский всю жизнь воевал и был довольно конфликтным человеком, хотя при этом искренним и преданным польским патриотом. Кроме оппонентов среди политиков, одним из основных врагов была Россия – сначала царская, под оккупацией, которой была часть Речи Посполитой, а затем советская, которая также угрожала войной. Главная идея, вокруг которой крутилась его жизнь – подготовка антироссийского восстания и восстановление Польши.

Во время учебы в Харькове он включился в студенческое социалистическое антицарское движение. Побывал за решеткой и в ссылке в Сибири, сбежал оттуда и в 1905 году, создал Боевое крыло Польской Социалистической партии. С соратниками грабил банки и почтовые поезда, оставляя записку, что деньги экспроприированы на будущую революцию.

Он был солдатом на службе Независимости. Это был его идеал, кто-то может сказать, что он свихнулся на идеи Независимости. Ну, но кто-то любит так, кто-то иначе. Для него задачей номер один было окончание национального порабощения и восстановление Польши,

– отметил Анджей Хвальба, профессор Ягеллонского Университета.

После потери независимости, в конце 18 века, земли Речи Посполитой разделили Российская, Австро-венгерская и Прусская Империи. Восстановление Польши должно было начаться на землях восточного оккупанта. Чтобы достигнуть цели, Пилсудский нашел поддержку у другого завоевателя. Австровенгерская Контрразведка была лояльной к полякам.

Пилсудский имел свою концепцию, которую можно объяснить двумя словами: враги наших врагов – наши друзья,

– рассказал Анджей Гарлицки Фарид, профессор Варшавского Университета.

Польское национальное сопротивление стало ответом Вены на москвофильскую пропаганду, которая распространилась по тогда императорских Балканах. При согласии австрийцев Пилсудский во Львове и Кракове создает полу-военные организации польских стрелков, а в начале Первой Мировой из них формирует легионы. Они становятся авангардом австровенгерского войска, атаковав царскую армию в оккупационной Польши. Пилсудский с боями дошел до территории современной Волыни.

Почему Пилсудский называл власти страны балаганом – смотрите в полном выпуске программы "Диктаторы".