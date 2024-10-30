Северокорейские солдаты впервые столкнутся с гневом украинских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе. Об этом сообщает издание EurAsian Times.

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Какие последствия это может повлечь за собой

Российские солдаты уже умеют распознавать звуки роторов дронов, которые часто свидетельствуют об опасности атаки. Однако для северокорейских военных первая встреча с дронами может стать шокирующей.

Северная Корея стремится предоставить своим солдатам боевой опыт, и за такое решение она может заплатить большими потерями. Даже российские подразделения привыкали к дронам постепенно.

Стоит отметить, что северокорейские солдаты имеют минимальный боевой опыт. Вероятно, что Россия использует их для охраны тыловых объектов.

Западная разведка сообщила, что часть военных КНДР уже в Украине. Однако США пока не имеют подтверждений присутствия северокорейских войск в Украине.

Вскоре россияне могут привлечь к боям 12 тысяч северокорейских военных. На саммите Украина – Северная Европа Владимир Зеленский сообщил, что вовлеченность Северной Кореи в войну с Украиной стремительно растет.