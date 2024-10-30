Північнокорейські солдати вперше зіткнуться із гнівом українських безпілотних літальних апаратів-камікадзе. Про це повідомляє видання EurAsian Times.

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Які наслідки це може спричинити

Російські солдати вже вміють розпізнавати звуки роторів дронів, які часто свідчать про небезпеку атаки. Проте для північнокорейських військових перша зустріч із дронами може стати шокуючою.

Північна Корея прагне надати своїм солдатам бойовий досвід, та за таке рішення вона може заплатити великими втратами. Навіть російські підрозділи звикали до дронів поступово.

Варто зазначити, що північнокорейські солдати мають мінімальний бойовий досвід. Ймовірно, що Росія використає їх для охорони тилових об'єктів.

Західна розвідка повідомила, що частина військових КНДР вже в Україні. Проте США поки що не мають підтверджень присутності північнокорейських військ в Україні.

Невдовзі росіяни можуть залучити до боїв 12 тисяч північнокорейських військових. На саміті Україна – Північна Європа Володимир Зеленський повідомив, що залученість Північної Кореї у війну з Україною стрімко зростає.