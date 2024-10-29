Про це з посиланням на 2 представників західної розвідки повідомив телеканал CNN.

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Деякі військові Північної Кореї вже в Україні

"Схоже, що багато з них уже в дії", – сказав один із співрозмовників CNN у вівторок, маючи на увазі північнокорейців.

Американський посадовець у розмові з телеканалом сказав, що США поки не мають підтверджень безпосередньої присутності військ КНДР в Україні.

Джерела CNN зазначають, що більшість військових КНДР, відправлених у Росію, є силами спеціального призначення, й оцінити їхню ефективність на полі бою наразі складно.

Вони також очікують, що принаймні частина північнокорейських солдатів дезертирує зі своїх підрозділів, коли потрапить на поле бою, а мовний бар'єр з росіянами стане значною перешкодою для здійснення операцій.

Один із західних чиновників сказав CNN, що кількість військових Північної Кореї, залучених до війни Росії проти України, "може зрости".

"Союзники і партнери по всьому світу спостерігають, консультуються та будуть активно ділитися розвідданими з цього питання, оскільки це впливає на безпеку Євроатлантичного і Індо-Тихоокеанського регіонів і не тільки", – додав він.