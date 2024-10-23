Украинские лагеря военнопленных принимают людей любой национальности, вероисповедания и идеологических взглядов. На северокорейских солдат там также ждут, сообщил проект "Хочу жить" в своем телеграм-канале.

Смотрите также На что Ким Чен Ын обменял Путину своих солдат: Буданов раскрыл секрет диктаторов

Что ждёт северокорейцев в плену

По словам проекта, тысячи российских солдат уже сдались в плен с их помощью. Так они спасли свою жизнь и ждут окончания войны в комфортных условиях.

Вы не должны бессмысленно умирать на чужой земле. Не надо повторять судьбу сотен тысяч российских солдат, которые уже никогда не вернутся домой! Сдавайтесь в плен! Украина приютит вас, накормит и обогреет!

– говорят в проекте.

Россияне, которые сдались в плен избежали "мясных штурмов" и выполнения других бессмысленных приказов командования, пули от "заградотрядов".

Северокорейские же военные идут на войну за тысячи километров от собственной земли по прихоти своей власти. Сдаться в плен в Украине может стать для них возможностью не только спасти свою жизнь, но и освободиться из-под власти тоталитаризма в КНДР.

В проекте обещают военнопленным комфортные казармы, трехразовое горячее питание и медицинское обслуживание. Сколько бы солдат не прислал в Украину Пхеньян, в украинских лагерях пленных их готовы принять.

Обращение также доступно на корейском языке.

Обращение проекта "Хочу жить" к военным КНДР: смотрите видео

Напоминаем, Китай, который заявляет о своей непоколебимой дружбе с Россией, никак не комментирует участие войск КНДР в войне против Украины и они вряд ли будут публично это делать.