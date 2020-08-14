Солидарность в действии: как украинские IT-компании помогают белорусским коллегам
Всего за сутки 25 Украинских IT-компаний откликнулись на инициативу S-PRO и Европейской ассоциации программной инженерии EASE и подготовили больше 500 готовых рабочих мест в своих офисах для команд из Беларуси.
Многим белоруским компаниям приходится тормозить свою деятельность из-за сильных перебоев с работой интернета и других сервисов. Особенно это критично для бизнеса со своей физической инфраструктурой или повышенными требованиями к безопасности.
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IT не имеет границ
Украинские IT-компании готовы не только предоставить свои офисы для команд из Беларуси, но и обеспечить поддержку во всех бытовых вопросах и показать украинское гостеприимство!
EASE призывает украинский IT-сектор присоединяться к этой инициативе, чтобы помочь белорусским коллегам пережить нелегкий этап. 5 лет назад Украина тоже нуждалась в поддержке, сейчас важно сохранить IT-бизнес в условиях сложной политической ситуации.
Заполните форму здесь, если вам нужна поддержка с рабочими местами, местом жительства и другими вопросами релокейта.
На текущий момент в инициативе участвуют такие компании (список постоянно дополняется):
- S-PRO
- Powercode
- Powercode Academy
- Unicsoft
- TheAppSolutions
- GBKSOFT
- Magecloud
- InternetDevels
- KeepSolid Ukraine
- Unicreo
- Netpeak Group
- Штурман
- Facility
- Happy Monday
- Jellyfish.tech
- Hexide Digital
- Regus/Spaces
- SOFTHOUSE SOLUTIONS
- DevPace
- SAINTIS
- Binaryx
- SpdLoada
Европейская ассоциация программной инженерии призывает украинский IT-сектор быть ответственными и не безразличными к своим белорусским коллегам.
Для оперативной коммуникации пишите координаторам инициативы в Telegram:
Чтобы присоединиться к инициативе украинских компаний заполните форму здесь.