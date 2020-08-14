Лише за добу 25 українських IT-компаній відгукнулися на ініціативу S-PRO і Європейської асоціації програмної інженерії EASE і підготували понад 500 готових робочих місць в своїх офісах для команд з Білорусі. Далі оригінал російською.

Многим белоруским компаниям приходится тормозить свою деятельность из-за сильных перебоев с работой интернета и других сервисов. Особенно это критично для бизнеса со своей физической инфраструктурой или повышенными требованиями к безопасности.

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IT не имеет границ

Украинские IT-компании готовы не только предоставить свои офисы для команд из Беларуси, но и обеспечить поддержку во всех бытовых вопросах и показать украинское гостеприимство!

EASE призывает украинский IT-сектор присоединяться к этой инициативе, чтобы помочь белорусским коллегам пережить нелегкий этап. 5 лет назад Украина тоже нуждалась в поддержке, сейчас важно сохранить IT-бизнес в условиях сложной политической ситуации.

Заполните форму здесь, если вам нужна поддержка с рабочими местами, местом жительства и другими вопросами релокейта.

На текущий момент в инициативе участвуют такие компании (список постоянно дополняется):

S-PRO

Powercode

Powercode Academy

Unicsoft

TheAppSolutions

GBKSOFT

Magecloud

InternetDevels

KeepSolid Ukraine

Unicreo

Netpeak Group

Штурман

Facility

Happy Monday

Jellyfish.tech

Hexide Digital

Regus/Spaces

SOFTHOUSE SOLUTIONS

DevPace

SAINTIS

Binaryx

SpdLoada

Европейская ассоциация программной инженерии призывает украинский IT-сектор быть ответственными и не безразличными к своим белорусским коллегам.

Для оперативной коммуникации пишите координаторам инициативы в Telegram:

Клепач Анатолий, Вице-Президент Ассоциации EASE, +380983268015;

Елена Израйлевич, CFO и Сооснователь S-PRO, +380684220982.

Чтобы присоединиться к инициативе украинских компаний заполните форму здесь.