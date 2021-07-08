Сейчас идут съемки нового развлекательного телешоу "Поют все", к которому присоединился весь украинский бомонд. До этого в состав входили супруги Алексей и Анастасия Шпортько. Солисты ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины появились в двух выпусках и отказались от дальнейшего участия в проекте.

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Артисты ушли из "Поют все" потому что среди гостей шоу оказался Валерий Меладзе. Алексея Шпортько не устраивает то, что российский певец не знает ответа на вопрос: "Чей Крым?"

Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля. Мы больше не хотим быть причастными к этому московитскому "действу",

– резко высказался Алексей Шпортько.

Солист ВСУ добавил, что они с женой потеряли возможность засветиться на телевидении, однако, в отличие от других артистов, остались порядочными людьми.

"Вы можете сказать, что мы остались без пиара и без эфиров на рейтинговом канале Да, но мы остались с чистой совестью, а это намного дороже всевозможных эфиров", – добавил солист ВСУ.

Добавим, недавно Валерий Меладзе спровоцировал возмущение украинцев из-за появления на Atlas Weekend. Одни меломаны были в восторге от новости, другие – осудили фестиваль за приглашение российских звезд. Все из-за политической позиции певца: