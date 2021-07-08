Зараз тривають зйомки нового розважального телешоу "Співають всі", до якого приєднався весь український бомонд. До цього складу входило подружжя Олексія та Анастасії Шпортьків. Солісти Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України з'явились у двох випусках і відмовились від подальшої участі в проєкті.

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Артисти пішли зі "Співають всі" тому, що серед гостей шоу опинився Валерій Меладзе. Олексія Шпортька не влаштовує те, що російський співак не знає відповіді на запитання: "Чий Крим?"

Ми вважаємо недопустимим і аморальним запрошувати в Україну запроданців і шанувальників кривавого російського рубля. Ми більше не хочемо бути причетними до цього московитського "дійства",

– різко висловився Олексій Шпортько.

Соліст ЗСУ додав, що вони з дружиною втратили можливість засвітитися на телебаченні, однак, на відміну від інших артистів, залишились порядними людьми.

"Ви можете сказати, що ми залишились без піару та без ефірів на рейтинговому каналі? Так, але ми залишились з чистим сумлінням, а це набагато дорожче всіляких ефірів", – додав соліст ЗСУ.

Додамо, нещодавно Валерій Меладзе спровокував обурення українців через появу на Atlas Weekend. Одні меломани були в захваті від новини, інші – засудили фестиваль за запрошення російських зірок. Все через політичну позицію співака, який: