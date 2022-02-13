Синоптики обещают, что в День Валентина ни в одной из украинских областей не должно быть осадков. Ночью столбики термометров опустятся ниже нуля, но днем значительно потеплеет.
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Где в Украине будет теплее всего
Самые высокие температурные показатели в этот день будут во Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях. Здесь воздух прогреется до +6...+8. Холоднее всего – в Сумской и Харьковской областях – только +2...+4.
В остальных украинских регионах ситуация примерно одинакова: температура будет колебаться в пределах +3...+7.
Между тем, на высокогорьях Прикарпатья и Карпат – умеренная снеголавинная опасность. В основном синоптики оценивают условия как благоприятные.
В Украине ожидается в понедельник сухая погода, синее солнечное небо, иногда красивые милые белые облака. Ветер будет с юго-запада, умеренный,
– рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода в городах Украины 13 февраля
Ужгород – +5...+7
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +5...+7
Винница – +4...+6
Одесса – +6...+8
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +3...+5
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +5...+7
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +2...+4
Киев – +4...+6