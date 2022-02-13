Синоптики обіцяють, що у День Валентина в жодній з українських областей не має бути опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться нижче нуля, проте вдень значно потепліє.

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Де в Україні буде найтепліше

Найвищі температурні показники цього дня будуть у Львівській області, Івано-Франківщині та на Одещині. Тут повітря прогріється до +6...+8. Найхолодніше – у Сумській та Харківській областях – лише +2...+4.

У решті українських регіонів ситуація приблизно однакова: температура коливатиметься у межах +3...+7.

Зверніть увагу! У Києві повітря прогріється до +4...+6 градусів. Опадів киянам та гостям столиці боятись не слід.

Тим часом на високогір'ях Прикарпаття та Карпат – помірна сніголавинна небезпека. В основному синоптики оцінюють умови, як сприятливі.

В Україні очікується у понеділок суха погода, синє сонячне небо, часом красиві милі білі хмарки. Вітер буде з південного заходу, помірний,

– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у містах України 13 лютого

Ужгород – +5...+7

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +5...+7

Вінниця – +4...+6

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +3...+5

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +2...+4

Київ – +4...+6



Погода в Україні 14 лютого / Дані Укргідрометцентру

