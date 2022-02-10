Негода, яка спричинила численні ДТП, призвела до зупинки руху на автомагістралі Конія – Анталія. Снігоприбиральні бригади продовжують працювати, щоб відкрити 731 дорогу.
До теми Рятувальники відкопуються: спостережний пост у Карпатах замело снігом
Дороги розчищають пріоритетно
Перевагу по розчищенню надаємо за сповіщенням про такі випадки, як захворювання, народження та смерть,
– повідомила влада Сівасу.
У провінції Бітліс снігопади тривають вже 10 днів. Через це відновлюють 67 дорожніх сполучень до місцевих сіл. У центрі міста з однойменною назвою товщина снігового покриву сягає 1,5 метра, а у високогірних районах – 4 метри.
У 21 районі провінції Конія через снігопад діти у школах тимчасово вчаться дистанційно. Декого з держслужбовців, зокрема, вагітних жінок та людей з обмеженими фізичними можливостями, відправили в адміністративні відпустки.
Туреччина потерпає від снігових заметів / Фото DHA
Сніг у Туреччині та нещасні випадки
- У гірськолижному центрі "Саликент", який розташований в масиві Бейдаглари в Туречині цієї зими сніг обвалив навіс одного з туристичних об'єктів. Унаслідок інциденту постраждали 8 осіб.
- Також снігопад у Туреччині паралізовував найбільш завантажений аеропорт Європи. На летовищі у Стамбулі під снігом обвалився дах одного з вантажних терміналів. Його закрили, а сотні людей так і не змогли потрапити до місця призначення.
- Окрім Туреччини, цьогорічна зима наробила лиха й в інших країнах. Зокрема, у горах Австрії неподалік кордону зі Швейцарією 4 лютого трапилася трагедія. Снігова лавина поховала під собою групу з 5 людей.
Як від снігу страждав Китай: дивіться відео