Фантастические кадры затмения солнца украинцы сразу начали публиковать в соцсетях, передает 24 канал.

Солнечное затмение 25 октября: прямая трансляция события

Жители разных городов могли увидеть интересное небесное явление, однако наблюдению мешала пасмурная погода. В максимуме лунный диск перекроет наше светило на 57%. Как заявили в "Киев Инфо", в следующий раз его можно будет наблюдать через 18 лет.

Любопытно! Ученые называют такое явление Сарос 124 – серия затемнений, которые повторяются каждые 18 лет и состоят в общей сложности из 73 отдельных затемнений.

Известно, что затмение началось в 12.22 по Киевскому времени. Его пик пришелся на 13:36, а окончание состоялось в 14:49. Лучше всего его увидели жители Харькова, там закрытие солнечного диска было видно на 69%.

Что видели украинцы в разных городах / Фото "ИзборКом", Vgorode Днепр, твиттер Ann Winter

Увидели затемнение также на территории:

Европы,

Центральной Азии,

Северной Африки.

Каким затемнения увидели в разных уголках планеты / Фото из фейсбука "Вселенная"

Добавим, что 4 декабря 2021 года произошло солнечное затмение, которое в Украине не было видно. Однако оно было единственным полным солнечным затмением в 2022 году. Лучше всего его можно было наблюдать в Антарктиде. Фото и видео явления показало NASA. Его полная фаза продолжалась 1 минуту 54 секунды.