Фейк №1: СЕС – це дорого і невигідно в українському кліматі

За даними Міжнародного енергетичного агентства, сонячна енергія у 2020 році стала найдешевшим видом електроенергії в історії.

За останні чотири роки вартість домашньої СЕС в Україні знизилася на 30% на тлі постійного підвищення тарифів. Навіть невелика СЕС потужністю 3 – 5 кВт забезпечить потреби середньостатистичного домогосподарства.

Механізми підтримки генерації "чистої" енергії, які наразі розробляє Уряд, дозволять не лише економити на платіжках, а й вигідно продавати надлишки виробленої енергії чи віддавати їх з можливістю максимального покриття власних потреб.

Джерело: результати моніторингу Держенергоефективності

Фейк №2: СЕС не працюють в хмарну погоду і взимку

СЕС виробляють енергію не тільки в ясні сонячні дні. Сонячне світло проникає крізь хмари і станції навіть в найбільш похмурий день генерують до 25% енергії, порівнюючи з сонячним періодом. Навіть взимку, в умовах короткого сонячного дня, СЕС все одно ефективна і допомагає заощаджувати.

За допомогою інноваційних технологій та акумулювання енергії можна значно підвищити ефективність станції та мінімізувати втрати генерації у випадках затінення.

Доказом ефективності сонячної генерації в похмурому кліматі є те, що Сіетл – одне з найбільш дощових міст США, у якому в середньому 226 хмарних днів на рік, є одним із лідерів по розвитку сонячної енергетики в Америці.

Фото – Genwatt

Фейк №3: Обслуговування СЕС – складне та трудомістке

СЕС дуже проста в обслуговуванні, ніякого особливого догляду та спеціальних знань вона не потребує. Все, що вимагається від власника – це подбати про професійну установку, пересвідчитись у якості конструкцій та змивати пил водою кілька разів на рік. Періодично варто проводити візуальний огляд фотомодулів та кабелів, щоб пересвідчитись, що на них немає пошкоджень.

Можна обладнати СЕС системою моніторингу, яка в реальному часі показуватиме власнику продуктивність, статистику виробленої і спожитої енергії, а також дозволить в будь-який момент пересвідчитись, що всі елементи станції справно працюють.

Через 25 років експлуатації станція може втратити близько 20% потужності. Цю проблему можна вирішити, придбавши кілька додаткових фотомодулів.

Фото – Fronius

Фейк №4: Зелена генерація не вписується в енергетичну систему України

Насправді ж результати досліджень показують, що повний перехід на відновлювані джерела енергії (ВДЕ), про який мріють кліматичні активісти – це не утопія, а потенційно реальний і вигідний спосіб вирішити одночасно і енергетичні і кліматичні проблеми.

Фактично кожна країна Європи, США, Китай та Японія задекларували у своїх стратегічних документах відмову від викопних видів палива на користь ВДЕ. За останні 10 років 2,7 трильйона доларів було вкладено у розробку технологій накопичення енергії, які збалансують виробництво та споживання зеленої енергії.

За даними компанії Wärtsilä, яка займається моделюванням розвитку енергосистем, Україна вже за 30 років може досягти 88% ВДЕ, серед яких перше місце займає сонячна генерація. Науковці Фонду ім. Бьолля і взагалі стверджують, що у разі впровадження цільової політики розвитку відновлюваної енергетики Україна має потенціал повністю забезпечувати енергетичні потреби за рахунок ВДЕ у 2050 році.

Джерело – моделювання сценарію "100% ВДЕ у 2050 році" Wärtsilä

Фейк №5: СЕС шкодять довкіллю і псують дах

Звісно, будь-яке промислове виробництво утворює відходи і не може бути на 100% нешкідливим. Однак завдяки розвитку технологій шкода від виробництва сучасних СЕС зведена до мінімуму: виробники сонячних модулів зменшують використання шкідливих речовин, а елементи сонячних панелей придатні до переробки і використання в нових продуктах.

Під час роботи сонячні електростанції не використовують паливо та не утворюють жодних токсичних речовин чи парникових газів. Після закінчення терміну використання СЕС земельна ділянка, на якій стояли модулі, може бути повністю рекультивована і використана в будь-яких цілях.

Також не варто турбуватись, що фотомодулі пошкодять дах, адже перед монтажем проводиться аналіз несучої спроможності даху, який підтвердить, що він витримає додаткове навантаження. Сучасні панелі не створюють великого навантаження і кріпляться таким чином, щоб не пошкоджувати покриття. Крім того, фотомодулі створюють додатковий бар’єр, який захищає дах від зовнішнього впливу і продовжує термін його використання.

Фото – Kripter

Факти

Офіс президента США Джо Байдена називає сонячну енергетику одним із ключових пріоритетів і припускає, що до 2035 року вона забезпечуватиме до 40% енергопотреб країни. Європейський Зелений Курс – головний стратегічний документ Європи до 2050 року – теж відводить сонячній енергетиці ключову роль у скороченні викидів парникових газів та забезпеченні населення доступною і чистою енергією.

В Україні цей ринок теж динамічно росте, головним чином за рахунок домашніх та комерційних сонячних електростанцій (СЕС) під власне споживання. За даними Укренерго, у структурі виробництва електроенергії у 2020 році частка "зеленої енергетики", більшу частину якої складає сонячна, збільшилась вдвічі.

Україна посідає четверте місце серед країн Європи за темпами зростання галузі.