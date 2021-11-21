Еще пару лет назад было сложно представить, что совсем разные во взглядах страны вдруг перейдут к тесному сотрудничеству. Ферма солнечных батарей будет обеспечивать электроэнергией в основном Израиль, а финансировать проект будут ОАЭ.

До теми У Каліфорнії встановлюватимуть сонячні батареї на нові будинки

Почему это выгодно для стран

Взамен Израиль построит на побережье Средиземного моря опреснительную станцию, которая обеспечит питьевой водой Иорданию. Здесь всё взаимосвязано.

Дело в том, что Израилю нужна возобновляемая энергетика, но абсолютно отсутствует место под ее строительство. У Иордании наоборот этого места предостаточно, но при этом существует дефицит пресной воды. Поэтому, почему бы не обменятся услугами?

В свою очередь, ОАЭ просто обеспечивают себе экономический вес и увеличивают своё влияние, потому-то им тоже очень выгоден этот проект. Вот и выходит такой себе круг региональной взаимопомощи.

Напомню, что начиная с 2020 года Израиль активно налаживает отношения со своими мусульманскими соседями. Всё благодаря так называемым Авраамовским соглашениям. Хотя до того, вы могли слышать кучу новостей о постоянных трениях между этими странами.

Новый выпуск WTF на 24 канале: смотрите видео



Начиналось все с осторожного взаимного дипломатического признания и налаживания торговли, а сегодня мы уже видим крупные инфраструктурные проекты, которые очень важны и принесут пользу всему региону.

Иран настроен агрессивно

Это могло бы стать примером для всего Ближнего Востока. Но, к сожалению, не все страны региона готовы к сотрудничеству. Главный противник Израиля – Иран по-прежнему настроен агрессивно к Тель-Авиву.

Мало того, что Тегеран постоянно сыплет угрозами в адрес Израиля, так еще и никак не соглашается остановить свою ядерную программу, несмотря даже на переговоры.

Британское издание The Hill сообщило, что Иран возобновил производство деталей, необходимых для создания ядерного оружия. При этом он полностью саботирует достигнутый прогресс на переговорах по ядерной сделке.

Здесь уже дело даже не в религиозных разногласиях, ведь те же ОАЭ и Иордания прекрасно понимают, что воинственный настрой лишь дестабилизирует регион, а потому и налаживают отношения с Израилем.

Дізнайтеся більше Іран вирішив піти ва-банк: ядерна угода під загрозою зриву

Более того, страны региона начали и военное сотрудничество с Тель-Авивом. Чего только стоят совместные учения Израиля, США, ОАЭ и Бахрейна в Красном море. Угрозу, исходящую от Ирана, все воспринимают одинаково настороженно.

Возможно, в Тегеране все таки поймут, что сотрудничество принесет им больше выгоды, чем война и рано или поздно мы услышим о подобных крупных инфраструктурных проектах уже и с участием Ирана.