Авто, нашпигованое взрывчаткой, врезалось в легковые и грузовые автомобили на блокпосте, что ведет к дворцу. Полиция подтвердила обстоятельства трагедии СМИ.

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Ответственность на террористах

Контрольно-пропускным пунктом часто пользуются президент и премьер-министр Сомали, уезжая по дороге в аэропорт Могадишо. Авто буквально разнесло на куски от того количества взрывчатки, которое было внутри.



Авто поставили прямо на въезде к блокпосту / Фото Фара Абди Варсаме / Associated Press

Восемь человек получили смертельные ранения. Еще девять человек получили ранения, заявил представитель полиции Абдифатах Адам Хасан.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Аль-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой". Группа часто совершает такие нападения в столице Сомали.

Обратите внимание! На прошлой неделе Украину всколыхнула новость о взрыве авто в Днепре. На проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль Nissan Primera. Погибли 2 человека, которые были в авто: пресс-секретарь ГСЧС Дарья Гречищева и член организации "Украинский легион" Алексей Кавлак.