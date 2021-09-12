По меньшей мере 5 человек получили травмы, среди которых и ребенок. Нападавшим оказался выходец из Сомали.

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Инцидент произошел в Италии в городе Римини (курорт на Адриатическом побережье) в общественном транспорте. Стандартная ситуация едва не обернулась трагедией.

В автобусе №11 контролеры попросили пассажира показать билет на проезд.

Пассажир – как выяснилось позже, 26-летний иностранец, выходец из африканской страны Сомали – в ответ вытащил нож и напал на людей. Ранения получили обе женщины-контролеры.

После этого нападавший угрожал водителю, чтобы тот открыл дверь автобуса и выпустил его.

Далее дело было за правоохранителями, но:

Сомалиец, пока скрывался и убегал, пытался угнать автомобиль.

И ранил ножом еще трех человек. Среди раненых – 5-летний ребенок, который нападавший ударил в горло.

Задержать неадеквата удалось только через час. Мотивы преступления пока неизвестны, но о теракте, по словам карабинеров, речи не идет.

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Обратите внимание: задержанный сомалиец в Европе проживает уже несколько лет, был он и в других странах, кроме Италии. Несколько месяцев назад он подал заявление о получении статуса беженца.