Щонайменше 5 людей зазнали травм, серед яких і дитина. Нападником виявився вихідець із Сомалі.

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Різанина в Ріміні 11 вересня: подробиці

Інцидент стався в Італії у місті Ріміні (курорт на Адріатичному узбережжі) в громадському транспорті. Стандартна ситуація ледь не обернулася трагедією.

В автобусі №11 контролерки попросили пасажира показати квиток на проїзд.

Пасажир – як згодом з'ясувалося, 26-річний іноземець, вихідець з африканської країни Сомалі – у відповідь витягнув ніж і напав на людей. Поранень зазнали обидві контролерки.

Після цього нападник погрожував водію, щоб той відчинив двері автобуса й випустив його.

Далі справа була за правоохоронцями, але:

Сомалієць, поки переховувався та втікав, намагався викрасти автомобіль.

І поранив ножем ще трьох людей. Серед поранених – 5-річна дитина, яку нападник вдарив у горло.

Затримати неадеквата вдалося тільки через годину. Мотиви злочину наразі невідомі, але про теракт, за словами карабінерів, не мовиться.

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Зверніть увагу: затриманий сомалієць у Європі мешкає вже кілька років, був і в інших країнах, крім Італії. Кілька місяців тому він подав заяву про набуття статусу біженця.

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