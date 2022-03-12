Американская кинокомпания Sony Pictures объявила, что прекращает всю деятельность в России. Причина – вторжение в Украину.

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Исполнительный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерр в заявлении для сотрудников сообщил, что корпорация поддерживает "многие компании во всем мире, которые в это время приостановили свою деятельность в России".

В Sony Pictures приняли первые ограничения:

компания отложила цифровые релизы своих проектов (фильма "Человек-паук. Нет пути домой");

заморозила операции по дистрибуции контента на телевидении;

ограничила доступ российским пользователям к аниме-сервису Crunchyroll.

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