Американська кінокомпанія Sony Pictures оголосила, що припиняє всю діяльність у Росії. Причина – вторгнення в Україну.

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Виконавчий директор Sony Pictures Entertainment Тоні Вінчікерр у заяві для співробітників повідомив, що корпорація підтримує "багато компаній у всьому світі, які в цей час призупинили свою діяльність у Росії".

У Sony Pictures ухвалили перші обмеження:

компанія відклала цифрові релізи своїх проєктів (фільму "Людина-павук. Немає шляху додому");

заморозила операції з дистрибуції контенту на телебаченні;

обмежила доступ російським користувачам до аніме-сервісу Crunchyroll.

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