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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Sony вскоре может представить первый безрамочный смартфон компании

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Sony презентует первый безрамочный смартфон
Sony презентует первый безрамочный смартфон / unsplash

Компания Sony выделяется среди других производителей смартфонов своей преданностью дизайна гаджетов. Однако сотрудники корпорации рассказали, что в скором времени дизайн их телефонов может понести еще больших изменений.

Об этом сообщает Phone Arena.

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В ходе интервью, которое провела компания Sony, разработчики рассказали не только о грядущих изменениях в дизайне, но и раскрыли собственные секреты создания смартфонов.

Представители Sony рассказали, что выбор соотношения сторон экрана зависит от каждого конкретного устройства и способа его использования. Например, в топовом Xperia XZ2 Premium применяется традиционное соотношение сторон 16:9, так как его 4K-дисплей лучше подходит для просмотра фото и видео, что менее удобно при новомодном соотношении 18:9, когда пользователи получают черные полосы по бокам или обрезанную картинку.

Дизайнеров японской компании также напрямую спросили о нынешних тенденциях к уменьшению рамок. Они открыто заявили, что работают над несколькими потенциальными проектами, но торопиться с их выпуском в компании не намерены.

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Sony хочет, чтобы ее смартфоны были комфортны в использовании и обеспечивали хорошее восприятие, что может повлечь за собой уменьшение размера рамок. Кроме того, компании придется куда-то переместить стереодинамики и фронтальную камеру с лицевой стороны, если она захочет выпустить полностью безрамочный смартфон.

В целом, Sony хочет менять дизайн устройств по мере развития технологий, чтобы не идти на серьезные компромиссы, ухудшая пользовательский опыт.

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Теги: Техно Япония Sony Смартфоны
Источник: 24 Канал
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