В сети появились характеристики нового Sony Xperia XZ3

Только недавно японская компания Sony представила флагманские смартфоны Xperia XZ2, однако в сети уже ходят слухи о том, что японцы готовят к выпуску следующее поколение телефонов из серии Xperia XZ. Стоит отметить, что пользователи заметили утечку со всеми характеристиками новинки.

Об этом сообщает HiTech Expert.

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Свежая утечка продемонстрировала все характеристики будущего смартфона Xperia XZ3. Стало известно, что Xperia XZ3 будет не только управляться чипсетом Snapdragon 845, но и оснащаться расширенной двойной камерой, которую установили на Xperia XZ2 Premium. Предполагается, что этот телефон может быть представлен на торговой выставке IFA 2018 в Берлине уже в сентябре этого года.

Sony Xperia XZ3 будет иметь размеры 153 x 72 x 10,1 миллиметра и вес 183 грамма. Стоит отметить, что это на 1 миллиметр тоньше и легче на 15 граммов по сравнению с Xperia XZ2. Смартфон будет защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, как и другие телефоны премиум-класса Xperia от Sony. Телефон оснащен 5,7-дюймовым экраном, с разрешением Full HD + (2160 × 1080 пикселей). Итак, XZ3 также будет иметь соотношение сторон 18:9, как и его предшественник.



Технические характеристики Sony Xperia XZ3

Xperia XZ3 будет работать на чипсете Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенная память составит 64 ГБ или 128 ГБ. Также есть слот для карт microSD. В телефоне используется батарея 3240 миллиампер часов, которая будет поддерживать быструю зарядку Quick Charge 3.0.

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Xperia XZ3 будет имеет двойную заднюю камеру, которая состоит из 19-мегапиксельного первичного датчика вместе с 12-мегапиксельным вторичным датчиком с диафрагмой f / 1.6. Фактически, это та же самая двойная камера, которая доступна на Xperia XZ2 Premium. Кроме того, спецификации показывают, что Xperia XZ3 также получит 13-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f / 2.0, как и в XZ2 Premium. Наконец, смартфон получит сразу Android 8.1 Oreo.

Концепт нового Sony Xperia XZ3 – смотрите видео

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