В мережі з'явилися характеристики нового Sony Xperia XZ3

Лише нещодавно японська компанія Sony презентувала флагманські смартфони Xperia XZ2, проте в мережі вже ширяться чутки про те, що японці готують до випуску наступне покоління телефонів із серії Xperia XZ. Варто зазначити, що користувачі помітили витік із всіма характеристиками новинки.

Про це повідомляє HiTech Expert.

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Свіжий витік продемонстрував всі характеристики майбутнього смартфона Xperia XZ3. Стало відомо, що Xperia XZ3 буде не тільки управлятися чіпсетом Snapdragon 845, але і оснащуватися розширеною подвійною камерою, яку встановили на Xperia XZ2 Premium. Передбачається, що цей телефон може бути представлений на торговельній виставці IFA 2018 у Берліні вже у вересні цього року.

Sony Xperia XZ3 матиме розміри 153 x 72 x 10,1 міліметра і вагу 183 грами. Варто зазначити, що це на 1 міліметр тонше і легше на 15 грамів в порівнянні з Xperia XZ2. Смартфон буде захищений від пилу та вологи за стандартом IP68, як і інші телефони преміум-класу Xperia від Sony. Телефон оснащений 5,7-дюймовим екраном, з роздільною здатністю Full HD + (2160 × 1080 пікселів). Отже, XZ3 також матиме співвідношення сторін 18:9, як і його попередник.



Технічні характеристики Sony Xperia XZ3

Xperia XZ3 працюватиме на чіпсеті Snapdragon 845 з 6 ГБ оперативної пам'яті. Вбудована пам'ять складе 64 ГБ або 128 ГБ. Також є слот для карт microSD. В телефоні використовується батарея 3240 міліампер годин, яка підтримуватиме швидку зарядку Quick Charge 3.0.

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Xperia XZ3 має подвійну задню камеру, яка складається з 19-мегапіксельного первинного датчика разом з 12-мегапіксельним вторинним датчиком з діафрагмою f / 1.6. Фактично, це та ж сама подвійна камера, яка доступна на Xperia XZ2 Premium. Крім того, специфікації показують, що Xperia XZ3 також отримає 13-мегапіксельну фронтальну камеру з діафрагмою f / 2.0, як і у XZ2 Premium. Нарешті, смартфон отримає відразу Android 8.1 Oreo.

Концепт нового Sony Xperia XZ3 – дивіться відео

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