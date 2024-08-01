Детали объяснила офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак.

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"Каждое неуведомление об изменении данных можно рассматривать как отдельное нарушение", – отмечает Козак.

Справочно. Военнообязанные должны лично сообщать ТЦК и СП о любых изменениях в своих персональных данных. Документы о бракосочетании или рождении детей следует предоставить в течение 7 дней.

В то же время, как добавляет представитель ТЦК, изменениями в Кодекс Украины об административных нарушениях закреплено, если Единый реестр военнообязанных подтягивает информацию из других реестров, согласно которым можно сделать вывод об изменении этих данных, то есть фактически такое лицо не подлежит административному взысканию.

Можно ли обновить дистанционно

Сейчас обновить данные через электронный кабинет военнообязанного нельзя. Но, введение такой функции планируется через мобильное приложение, чтобы уменьшить потребность в визитах в ТЦК.

Лариса Козак отметила, что реестр военнообязанных уже получает данные из других центральных органов исполнительной власти, но эта информация неполная.

Заметьте. Все эти правила не касаются данных из "Резерв+". Для них существуют отдельные нормы.

"Если мы говорим о человеке, который женился, но вовремя об этом не сообщила, или получил образование, то при определении наложения санкций ТЦК обязан проверить, можно ли получить информацию без личного уведомления лица", – отметила Лариса Козак.