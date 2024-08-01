Законодательство не предусматривает призыв на военную службу мужчин с инвалидностью. Собственно не изменилось это и с момента принятия нового закона о мобилизации.

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В то же время служба людей с инвалидностью 2 и 3 группы может быть добровольной. Заметим также, что отсрочку или освобождение от мобилизации лицо может получить только после того, как подтвердит на ВВК группу инвалидности.

Важнодействующее законодательство не предусматривает призыва на военную службу мужчин с инвалидностью, независимо от группы.

Что может измениться

В то же время новый закон, который вступил в силу 18 мая, предусматривает, что мужчины с инвалидностью 2 и 3 групп, что была установлена после 24 февраля 2022 года, обязаны в течение 9 месяцев пройти повторную военно-врачебную комиссию. При этом инвалидность первой группы подтверждать не нужно, ведь это очень серьезные заболевания, поэтому – мобилизация людей с инвалидностью 1-й группы не проводится.

Могут ли мобилизовать, если группу не подтвердят

Если заключение военно-врачебной комиссии не подтвердит инвалидность, лицо таки могут мобилизовать на военную службу.

Также стоит знать, что в некоторых случаях мужчинам с инвалидностью проходить перекомиссию не нужно даже если инвалидность была получена после 24 февраля 2022 года. Это возможно, если:

инвалидность 2 и 3 групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности; если есть инвалидность вследствие заболеваний, ранений, полученных на военной службе;

по инвалидности из-за отсутствия конечности, одного из органов;

если инвалидность установлена из-за онкозаболеваний, интеллектуальные нарушения, психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы.

Кроме того, повторно подтверждать инвалидность не нужно, если она установлена с детства.