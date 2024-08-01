Законодательство не предусматривает призыв на военную службу мужчин с инвалидностью. Собственно не изменилось это и с момента принятия нового закона о мобилизации.
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В то же время служба людей с инвалидностью 2 и 3 группы может быть добровольной. Заметим также, что отсрочку или освобождение от мобилизации лицо может получить только после того, как подтвердит на ВВК группу инвалидности.
Что может измениться
В то же время новый закон, который вступил в силу 18 мая, предусматривает, что мужчины с инвалидностью 2 и 3 групп, что была установлена после 24 февраля 2022 года, обязаны в течение 9 месяцев пройти повторную военно-врачебную комиссию. При этом инвалидность первой группы подтверждать не нужно, ведь это очень серьезные заболевания, поэтому – мобилизация людей с инвалидностью 1-й группы не проводится.
Могут ли мобилизовать, если группу не подтвердят
Если заключение военно-врачебной комиссии не подтвердит инвалидность, лицо таки могут мобилизовать на военную службу.
Также стоит знать, что в некоторых случаях мужчинам с инвалидностью проходить перекомиссию не нужно даже если инвалидность была получена после 24 февраля 2022 года. Это возможно, если:
- инвалидность 2 и 3 групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности; если есть инвалидность вследствие заболеваний, ранений, полученных на военной службе;
- по инвалидности из-за отсутствия конечности, одного из органов;
- если инвалидность установлена из-за онкозаболеваний, интеллектуальные нарушения, психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы.
Кроме того, повторно подтверждать инвалидность не нужно, если она установлена с детства.