Законодавство не передбачає призов на військову службу чоловіків з інвалідністю. Власне не змінилось це і з моменту ухвалення нового закону про мобілізацію.
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Водночас служба людей з інвалідністю 2 та 3 групи може бути добровільною. Зауважимо також, що відстрочку чи звільнення від мобілізації особа може отримати лише після того, як підтвердить на ВЛК групу інвалідності.
Що може змінитись
У той же час новий закон, який набув чинності 18 травня, передбачає, що чоловіки з інвалідністю 2 та 3 груп, що була встановлена після 24 лютого 2022 року, зобов'язані упродовж 9 місяців пройти повторну військово-лікарську комісію. При цьому інвалідність першої групи підтверджувати не потрібно, адже це дуже серйозні захворювання, відтак – мобілізація людей з інвалідністю 1-ї групи не проводиться.
Чи можуть мобілізувати, якщо групу не підтвердять
Якщо висновок військово-лікарської комісії не підтвердить інвалідність, особу таки можуть мобілізувати на військову службу.
Також варто знати, що в деяких випадках чоловікам з інвалідністю проходити перекомісію не потрібно навіть якщо інвалідність була отримана після 24 лютого 2022 року. Це можливо, якщо:
- інвалідність 2 та 3 груп встановлена в порядку підвищення/зменшення групи інвалідності; якщо є інвалідність внаслідок захворювань, поранень, отриманих на військовій службі;
- по інвалідності через відсутність кінцівки, одного з органів;
- якщо інвалідність встановлена через онкозахворювання, інтелектуальні порушення, психічні розлади, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми.
Крім того, повторно підтверджувати інвалідність не потрібно, якщо її встановлено з дитинства.