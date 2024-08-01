Законодавство не передбачає призов на військову службу чоловіків з інвалідністю. Власне не змінилось це і з моменту ухвалення нового закону про мобілізацію.

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Водночас служба людей з інвалідністю 2 та 3 групи може бути добровільною. Зауважимо також, що відстрочку чи звільнення від мобілізації особа може отримати лише після того, як підтвердить на ВЛК групу інвалідності.

Важливо.Чинне законодавство не передбачає призову на військову службу чоловіків з інвалідністю, незалежно від групи.

Що може змінитись

У той же час новий закон, який набув чинності 18 травня, передбачає, що чоловіки з інвалідністю 2 та 3 груп, що була встановлена після 24 лютого 2022 року, зобов'язані упродовж 9 місяців пройти повторну військово-лікарську комісію. При цьому інвалідність першої групи підтверджувати не потрібно, адже це дуже серйозні захворювання, відтак – мобілізація людей з інвалідністю 1-ї групи не проводиться.

Чи можуть мобілізувати, якщо групу не підтвердять

Якщо висновок військово-лікарської комісії не підтвердить інвалідність, особу таки можуть мобілізувати на військову службу.

Також варто знати, що в деяких випадках чоловікам з інвалідністю проходити перекомісію не потрібно навіть якщо інвалідність була отримана після 24 лютого 2022 року. Це можливо, якщо:

інвалідність 2 та 3 груп встановлена в порядку підвищення/зменшення групи інвалідності; якщо є інвалідність внаслідок захворювань, поранень, отриманих на військовій службі;

по інвалідності через відсутність кінцівки, одного з органів;

якщо інвалідність встановлена через онкозахворювання, інтелектуальні порушення, психічні розлади, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми.

Крім того, повторно підтверджувати інвалідність не потрібно, якщо її встановлено з дитинства.