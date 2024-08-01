За яких саме умов це можливо, детально пояснили в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Коли можуть мобілізувати до 25 років

В Одеському обласному ТЦК зазначили, що дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Водночас наголосили, є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати. Зокрема:

якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру й отримав певну військово-облікову спеціальність.

До речі, з квітня в Україні немає статусу "обмежено придатний". Громадяни, які його мали, залишаються військовозобов'язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років. У них можуть перевірити військово-облікові документи та, якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії, додали в ТЦК.