Зміни до процесу мобілізації вніс оновлений закон, який набув чинності 18 травня 2024 року. ТЦК перевіряють наявність підстав щодо надання відстрочки та оформлюють відповідні документи для військовозобов'язаного.

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Хто має право на відстрочку

Згідно з законом, отримати відстрочку від мобілізації можуть:

заброньовані працівники;

особи з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за висновком ВЛК;

народні депутати;

працівники Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

студенти коледжів та закладів вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною формою;

викладачі, наукові працівники вишів та коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання або науковий ступінь, викладачі та вчителі, які працюють у закладах освіти не менш як на 0,75 ставки;

військовозобов’язані, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та зі служби їх звільнили у запас (крім тих, хто на службі у військовому резерві першої черги) на шість місяців з дня звільнення;

чоловіки до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку;

звільнені з полону, які проходили військову службу і тепер перебувають у запасі. Однак їх можуть призвати за власною згодою.

Важливо! Під час воєнного стану військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі. Також потрібен документ, що посвідчує особу.

Також певні категорії українців можуть отримати відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами. Таке право мають:

жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самі виховують дитину віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з тяжкими ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, онкологією, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу, гострими захворюваннями нирок;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, що отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, якщо у неї не встановлена інвалідність;

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жінки та чоловіки, які утримують повнолітню дитину особу з інвалідністю I чи II групи;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років;

ті, хто доглядає за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного догляду;

ті, хто мають дружину (чоловіка) особу з інвалідністю або якщо його (її) батьки чи батьки дружини (чоловіка) – особи з інвалідністю I чи II групи. Умова – немає інших не військовозобов'язаних, які можуть їх утримувати за законом;

опікуни особи з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I чи II групи; зайняті постійним доглядом за особою, яка потребує постійного догляду, якщо немає інших не військовозобов'язаних, які можуть її доглядати;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час війни з Росією.

До слова, через платформу "Дія" вже забронювали 76 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони.