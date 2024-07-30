Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий. Тому, як запевняють у міністерстві, ним можна користуватися за будь-яких обставин.

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Військово-обліковий документ тепер можна отримати у порталі Дія

Зазначається, що такий документ можна використовувати як під час працевлаштування, так і у разі проходження перевірки на блокпості. На документі є QR-код, за яким перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання.

Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину,

– йдеться у повідомленні Мінцифри.

Отримати військово-обліковий документ можна наступним чином:

авторизуйтесь на порталі Дія за допомогою КЕП;

виберіть сервіс Військово-обліковий документ;

натисніть "Подати заяву";

підпишіть заяву електронним підписом.

За даними відомства, вже через 10 хвилин після цього документ з'явиться у кабінеті громадянина на порталі Дія.

До слова, 17 липня у Дії запустили електронне бронювання від мобілізації. Сервісом можуть скористатися керівники компаній, які критично важливі для економіки України або працюють на потреби Сил оборони.