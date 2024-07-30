Изменения в процесс мобилизации внес обновленный закон, который вступил в силу 18 мая 2024 года. ТЦК проверяют наличие оснований для предоставления отсрочки и оформляют соответствующие документы для военнообязанного.

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Кто имеет право на отсрочку

Согласно закону, получить отсрочку от мобилизации могут:

забронированные работники;

лица с инвалидностью, временно непригодные к службе по заключению ВВК;

народные депутаты;

работники Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро;

студенты колледжей и высших учебных заведений, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной форме;

преподаватели, научные работники вузов и колледжей, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание или научную степень, преподаватели и учителя, которые работают в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки;

военнообязанные, которые проходили военную службу по призыву по мобилизации и со службы их уволили в запас (кроме тех, кто на службе в военном резерве первой очереди) на шесть месяцев со дня увольнения;

мужчины до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку;

освобожденные из плена, которые проходили военную службу и теперь находятся в запасе. Однако их могут призвать по собственному согласию.

Важно! Во время военного положения военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме. Также нужен документ, удостоверяющий личность.

Также определенные категории украинцев могут получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам. Такое право имеют:

женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые сами воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с тяжелыми поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, онкологией, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми заболеваниями почек;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, паллиативной помощи, если у него не установлена инвалидность;

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женщины и мужчины, которые содержат совершеннолетнего ребенка лицо с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 18 лет;

те, кто ухаживает за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии нуждаются в постоянном уходе;

те, кто имеют жену (мужа) лицо с инвалидностью или если его (ее) родители или родители жены (мужа) – лица с инвалидностью I или II группы. Условие – нет других не военнообязанных, которые могут их содержать по закону;

опекуны лица с инвалидностью, которую суд признал недееспособной; заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы; заняты постоянным уходом за лицом, которая нуждается в постоянном уходе, если нет других не военнообязанных, которые могут за ней ухаживать;

женщины и мужчины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны с Россией.

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