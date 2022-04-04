Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.
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Сообщение между Черниговом и Киевом
Эту информацию подтвердил Виктор Николюк. По его словам, отныне по трассе через Гончаровское горожане и негабаритные авто с гуманитарным грузом могут добраться до Чернигова. Эту дорогу еще называют старым киевским путем.
Работаем дальше!,
– добавили в заметке.
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