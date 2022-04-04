Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Сполучення між Черніговом та Києвом

Цю інформацію підтвердив Віктор Ніколюк. За його словами, відтепер трасою через Гончарівське містяни та негабаритні авто з гуманітарним вантажем можуть дістатися до Чернігова. Цю дорогу ще називають старим київським шляхом.

Працюємо далі!,

– додали у дописі.

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