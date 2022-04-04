У Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація на Сіверському напрямку залишається без змін. Там українська сторона продовжує ліквідувати наслідки дій російських загарбників.

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Окупанти депортують місцевих жителів Ізюма у Росію

Тоді як на Слобожанщині ворог проводить фільтраційні заходи, а також примусово вивозить містян на територію держави-агресора. Йдеться про місто Ізюм, що у Харківській області. Можна сказати, що росіяни проводять депортацію українців.

Що ще відомо про ситуацію в Ізюмі:

Ситуація на Харківщині станом на 4 квітня: дивитися відео