Лікарні у Білорусі та Росії не призначені на таку кількість пацієнтів, яка зараз надходить з України. Далі кількість поранених окупантів може лише збільшуватися.

До теми Росія вже втратила стільки військових, скільки служить в арміях невеликих країн: інфографіка

Медичний персонал центральної районної лікарні у Глушково Курської області перевели на посилений режим чергування. Адже лише з 29 березня по 2 квітня з Сумської області туди відправили близько 100 поранених окупантів.

Водночас у місті Ізюм росіяни були змушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи. Адже ЗСУ добряче поквиталися з підрозділом 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії.

До теми дивіться відео про те, яка ситуація на Харківщині станом на 4 квітня: