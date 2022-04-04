Больницы в Беларуси и России не предназначены на такое количество пациентов, которое сейчас поступает из Украины. Далее количество раненых оккупантов может только увеличиваться.

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Медицинский персонал центральной районной больницы в Глушково Курской области перевели на усиленный режим дежурства. Ведь только с 29 марта по 2 апреля из Сумской области туда отправили около 100 раненых оккупантов.

В то же время, в городе Изюм россияне были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы. Ведь ВСУ изрядно поквитались с подразделением 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии.

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