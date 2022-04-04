В Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на Северском направлении остается без изменений. Там украинская сторона продолжает ликвидировать последствия действий российских захватчиков.

Стоит внимания Больницы России и Беларуси не справляются с наплывом раненых оккупантов

Оккупанты депортируют местных жителей Изюма в Россию

В то же время на Слобожанщине враг проводит фильтрационные мероприятия, а также принудительно вывозит горожан на территорию государства-агрессора. Речь идет о городе Изюм в Харьковской области. Можно сказать, что россияне проводят депортацию украинцев.

Что еще известно о ситуации в Изюме:

Ситуация в Харьковской области по состоянию на 4 апреля: смотреть видео