Информационная война для Владимира Путина уже давно является одним из главных фронтов. Кремлевские каналы в один голос говорят, что жуткие видео разрушений и жестоких нападений на жилые районы украинских городов – фейки. На самом же деле это очередная циничная ложь рупоров Кремля!

Важно Назвали телеграмм-каналы, руководствующиеся спецслужбами России

Теперь украинцы могут еще раз попытаться раскрыть глаза своим родственникам и знакомым, живущим в России и Беларуси. Бот с названием "Звонок другу" поможет донести месседжи туда.

Создали решения для тех, у кого есть родственники или знакомые в России и Беларуси, которым нужно раскрыть глаза на войну. Если у вас нет сил звонить им самостоятельно и убеждать, вот вам инструмент, который позволит несколько автоматизировать этот процесс,

– анонсировал Антон Геращенко.

Как работает бот:

Нужно перейти в телеграмм-бот "Звонок другу".

Нажать кнопку "Начать".

Далее нужно выбрать до 10 номеров родственников, знакомых или друзей, проживающих в России или Белоруссии.

Они получат звонок с аудиозаписью, а также SMS-сообщения со ссылкой на телеграмм-канал "Правда о войне в Украине".

Запись сделали на русском языке, чтобы получатели поняли каждое слово.

Какое аудиосообщение получат россияне и белорусы:

Сообщается, что к разработке бота подключились ИТ-специалисты. Пока количество каналов ограничено, вызовы могут поступать с задержкой. Следует ожидать, что Россия будет блокировать эти сообщения, однако украинцы будут делать все, чтобы звонки поступали к адресатам.