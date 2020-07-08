В Киеве 8 июля на Центральном автовокзале Киева искали взрывчатку. На место прибыли взрывотехники и спасатели.

Главное помещение автовокзала временно закрыли. Об этом с места события сообщает корреспондент Оbozrevatel.com.

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Находившихся на вокзале перевели на "безопасную" сторону парковки и попросили максимально освободить периметр.

Посадку и высадку пассажиров не прекращали / Фото obozrevatel.com

Кинологи проверили помещения и окрестности автовокзала, но взрывное устройство так и не обнаружили.

Издание пишет, что главный корпус вокзала закрыли до 20:30. Поэтому посадку пассажиров на автобусы не прекратили: ее осуществляют на безопасном расстоянии от здания.

Обученные собаки обследовали здание / Фото obozrevatel.com

24 канал уточняет информацию относительно этой ситуации у полиции Киева. Мы добавим ее к этому материалу, когда получим ответ.

Людей отвели на безопасное расстояние / Фото obozrevatel.com

Где расположен Центральный автовокзал Киева – смотрите карту

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