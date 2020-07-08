Сообщили о заминировании Центрального автовокзала в Киеве: фото
В Киеве 8 июля на Центральном автовокзале Киева искали взрывчатку. На место прибыли взрывотехники и спасатели.
Главное помещение автовокзала временно закрыли. Об этом с места события сообщает корреспондент Оbozrevatel.com.
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Находившихся на вокзале перевели на "безопасную" сторону парковки и попросили максимально освободить периметр.
Посадку и высадку пассажиров не прекращали / Фото obozrevatel.com
Кинологи проверили помещения и окрестности автовокзала, но взрывное устройство так и не обнаружили.
Издание пишет, что главный корпус вокзала закрыли до 20:30. Поэтому посадку пассажиров на автобусы не прекратили: ее осуществляют на безопасном расстоянии от здания.
Обученные собаки обследовали здание / Фото obozrevatel.com
Людей отвели на безопасное расстояние / Фото obozrevatel.com
Где расположен Центральный автовокзал Киева – смотрите карту
Заминирования в Киеве: последние случаи
- 30 июня три станции киевского метрополитена закрыли на вход и выход. Все из-за сообщения о заминировании. Однако взрывчатки там не нашли, поэтому станции открыли.
- В Киеве неизвестный мужчинам 1 июня заявил о минировании моста Метро. В руках он держал пульт от неизвестного устройства и угрожал взорвать мост. После непродолжительных переговоров полиция захватила мужчину. Среди его особых примет – медицинская защитная маска против коронавируса, над которой смеялись пользователи соцсетей.
- Вечером 8 апреля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании Александровской больницы. Правоохранители проверили здание и эвакуировали 100 человек. Именно тогда медучреждение было перегружено больными COVID-19: их при особых условиях пришлось эвакуировать.