Повідомили про замінування Центрального автовокзалу у Києві: фото
У Києві 8 липня на Центральному автовокзалі Києва шукали вибухівку. На місце прибули вибухотехніки і рятувальники.
Головне приміщення автовокзалу тимчасово зачинили. Про це з місця події повідомляє кореспондент Оbozrevatel.com.
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Людей, які перебували на вокзалі, перевели на "безпечний" бік парковки та попросили максимально звільнити периметр.
Посадку і висадку пасажирів не припиняли / Фото obozrevatel.com
Кінологи перевірили приміщення та околиці автовокзалу, але вибуховий пристрій так і не виявили.
Видання пише, що головний корпус вокзалу закрили до 20:30. Відтак посадку пасажирів на автобуси не припинили: її здійснюють на безпечній відстані від будівлі.
Навчені собаки обстежили будівлю / Фото obozrevatel.com
Людей відвели на безпечну відстань / Фото obozrevatel.com
Де розташований Центральний автовокзал Києва – дивіться карту
Замінування у Києві: останні випадки
- 30 червня три станції київського метрополітену закрили на вхід на вихід. Все через повідомлення про замінування. Однак вибухівки там не знайшли, тому станції відкрили.
- У Києві невідомий чоловік 1 червня заявив про мінування мосту Метро. У руках він тримав пульт від невідомого пристрою і погрожував підірвати міст. Після нетривалих переговорів поліція захопила чоловіка. Серед його особливих прикмет – медичнка захисна маска проти коронавірусу, з якої кепкували користувачі соцмереж.
- Ввечері 8 квітня невідомий зателефонував у поліцію та повідомив про мінування Олександрівської лікарні. Правоохоронці перевірили будівлю та евакуювали 100 осіб. Саме тоді медзаклад був перенавантажений хворими на COVID-19: їх за особливих умов довелося евакуйовувати.