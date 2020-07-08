У Києві 8 липня на Центральному автовокзалі Києва шукали вибухівку. На місце прибули вибухотехніки і рятувальники.

Головне приміщення автовокзалу тимчасово зачинили. Про це з місця події повідомляє кореспондент Оbozrevatel.com.

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Людей, які перебували на вокзалі, перевели на "безпечний" бік парковки та попросили максимально звільнити периметр.



Посадку і висадку пасажирів не припиняли / Фото obozrevatel.com

Кінологи перевірили приміщення та околиці автовокзалу, але вибуховий пристрій так і не виявили.

Видання пише, що головний корпус вокзалу закрили до 20:30. Відтак посадку пасажирів на автобуси не припинили: її здійснюють на безпечній відстані від будівлі.



Навчені собаки обстежили будівлю / Фото obozrevatel.com

24 канал уточнює інформацію щодо цієї ситуації у поліції Києва. Ми додамо її до цього матеріалу, коли отримаємо відповідь.



Людей відвели на безпечну відстань / Фото obozrevatel.com

Де розташований Центральний автовокзал Києва – дивіться карту

Замінування у Києві: останні випадки

30 червня три станції київського метрополітену закрили на вхід на вихід. Все через повідомлення про замінування. Однак вибухівки там не знайшли, тому станції відкрили.

У Києві невідомий чоловік 1 червня заявив про мінування мосту Метро. У руках він тримав пульт від невідомого пристрою і погрожував підірвати міст. Після нетривалих переговорів поліція захопила чоловіка. Серед його особливих прикмет – медичнка захисна маска проти коронавірусу, з якої кепкували користувачі соцмереж.