Об этом рассказал мэр Конотопа Артем Семенихин в эфире 24 канала. В городе также ввели комендантский час.

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По словам Семенихина, если в первый день войны России против Украины большинство людей в Конотопе не знали, как действовать, то сейчас они настроены решительно.

99,9% жителей Конотопа, которые остались в городе, готовы сопротивляться, и сопротивление будет ожесточенным,

– заверил мэр города.

Семенихин также рассказал, что с водоснабжением и электроэнергией в Конотопе проблем нет. В то же время люди, пострадавшие в результате боев на территории города, получают необходимую помощь.

Мэр Конотопа рассказал о ситуации в городе: смотрите видео

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