Про це розповів мер Конотопа Артем Семеніхін в ефірі 24 каналу. У місті також запровадили комендантську годину.

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За словами Семеніхіна, якщо у перший день війни Росії проти України більшість людей у Конотопі не знали, як діяти, то зараз вони налаштовані рішуче.

99,9% мешканців Конотопа, які лишилися у місті, готові чинити опір й він буде запеклим,

– запевнив мер міста.

Семеніхін також розповів, що з водопостачанням та електроенергію у Конотопі проблем немає. Водночас люди, які постраждали внаслідок боїв на території міста, отримують необхідну допомогу.

Мер Конотопа розповів про ситуацію у місті: дивіться відео

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