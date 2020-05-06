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      Сопротивление медреформе, давление на Нацбанк – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 5 мая – нардепка с "Голоса" Александра Устинова рассказала, что на заседании Кабмина в обход конкурса назначат "своего" человека на руководителя Национальной службы здоровья. Все чаще ставят под сомнение эффективность работы главы Нацбанка, а расследование о присвоении бывшими владельцами "Приватбанка" миллиардов блокируется давлением на экспертов.

      Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

      Зеленский меняет окружение, а в Украине избавляются от реформаторов и антикоррупционеров.

      Экс-министр развития экономики Тимофей Милованов рассказал о переменах в ходе реформ и попытках обуздать Нацбанк.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Реформы Медицинская реформа Банки Гуд найт Юкрейн
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