Сопротивление медреформе, давление на Нацбанк – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 5 мая – нардепка с "Голоса" Александра Устинова рассказала, что на заседании Кабмина в обход конкурса назначат "своего" человека на руководителя Национальной службы здоровья. Все чаще ставят под сомнение эффективность работы главы Нацбанка, а расследование о присвоении бывшими владельцами "Приватбанка" миллиардов блокируется давлением на экспертов.
Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:
Зеленский меняет окружение, а в Украине избавляются от реформаторов и антикоррупционеров.
Экс-министр развития экономики Тимофей Милованов рассказал о переменах в ходе реформ и попытках обуздать Нацбанк.
Комментарии
Читайте также
5 мая , 18:10 Нашли препарат, который устраняет одно из самых распространенных осложнений при COVID-19
5 мая , 23:52 Пылающий небоскреб в ОАЭ погасили: в городе Шарджа пылали 48 этажей дома – фото и видео
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии
-
Адский пожар в небоскребе, рекордная партия наркотиков и антивирусные танцы: фото дня00:35
-
Опасность есть, – Милованов назвал реформы, которые могут заблокировать00:23
-
Оккупанты обстреляли участок разведения Богдановка – Петровское и ранили украинского защитника00:09
-
блогСколько украинцев может умереть от коронавируса?
Предложения партнеров