Сопротивление медреформе, давление на Нацбанк – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 5 мая – нардепка с "Голоса" Александра Устинова рассказала, что на заседании Кабмина в обход конкурса назначат "своего" человека на руководителя Национальной службы здоровья. Все чаще ставят под сомнение эффективность работы главы Нацбанка, а расследование о присвоении бывшими владельцами "Приватбанка" миллиардов блокируется давлением на экспертов.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале: Зеленский меняет окружение, а в Украине избавляются от реформаторов и антикоррупционеров. Экс-министр развития экономики Тимофей Милованов рассказал о переменах в ходе реформ и попытках обуздать Нацбанк.