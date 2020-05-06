Спротив медреформі, тиск на Нацбанк – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 5 травня – нардепка з "Голосу" Олександра Устінова розповіла, що на засіданні Кабміну в обхід конкурсу призначать "свою" людину на керівника Національної служби здоров'я. Все частіше ставлять під сумнів ефективність роботи голови Нацбанку, а розслідування про привласнення колишніми власниками "Приватбанку" мільярдів блокується тиском на експертів.

Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі: Зеленський змінює оточення, а в Україні позбувають реформаторів та антикорупціонерів. Ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов розповів про зміни в ході реформ та намагання приборкати Нацбанк.