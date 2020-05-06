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      Спротив медреформі, тиск на Нацбанк – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 5 травня – нардепка з "Голосу" Олександра Устінова розповіла, що на засіданні Кабміну в обхід конкурсу призначать "свою" людину на керівника Національної служби здоров'я. Все частіше ставлять під сумнів ефективність роботи голови Нацбанку, а розслідування про привласнення колишніми власниками "Приватбанку" мільярдів блокується тиском на експертів.

      Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:

      Зеленський змінює оточення, а в Україні позбувають реформаторів та антикорупціонерів. 

      Ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов розповів про зміни в ході реформ та намагання приборкати Нацбанк.

       

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Реформи Медична реформа Банки Гуд найт Юкрейн
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