Спротив медреформі, тиск на Нацбанк – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 5 травня – нардепка з "Голосу" Олександра Устінова розповіла, що на засіданні Кабміну в обхід конкурсу призначать "свою" людину на керівника Національної служби здоров'я. Все частіше ставлять під сумнів ефективність роботи голови Нацбанку, а розслідування про привласнення колишніми власниками "Приватбанку" мільярдів блокується тиском на експертів.
Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:
Зеленський змінює оточення, а в Україні позбувають реформаторів та антикорупціонерів.
Ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов розповів про зміни в ході реформ та намагання приборкати Нацбанк.
Коментарі
Читайте також
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
-
Скасування безвізу з ЄС через коронавірус: чутки чи реальна перспектива – коментар з ОП01:06
-
Пекельна пожежа в хмарочосі, рекордна партія наркотиків та антивірусні танці: фото дня00:20
-
Небезпека є, – Милованов назвав реформи, які можуть провалитись00:15
-
блогСкільки українців може померти від коронавірусу?
Пропозиції партнерів