Соратник Порошенко Грановский получил визу для переезда в Израиль, – СМИ

Экс-нардеп Владимир Грановский, которого называли "Серым кардиналом" БПП, получил израильскую визу. Она обеспечит ему получение гражданства.

Виза категории "Алия" дает право на гражданство. О том, что ее получил Грановский, сообщил экс-нардеп Сергей Лещено в своем телеграм-канале со ссылкой на собственные источники и издание KyivPost.

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Визу Грановский получил еще 18 августа. Соратник пятого президента Украину покинул уже на следующий день, 19 августа.

Сам Грановский не подтвердил и не опроверг получение израильской иммиграционной визы.

Я не нарушаю украинские законы,

– отметил он.

Что это за виза?

Как только Грановский появится в аэропорту в Тель-Авиве, то он автоматически получает израильское удостоверение личности в соответствии с иммиграционными процедурами Израиля. Его виза позволяет ему иммигрировать до 17 января 2020 года.

Кто такой Александр Грановский?

Украинский политик и бизнесмен. В 2014 году был депутатом Киевского городского совета. Народный депутат Украины восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко". Позже вышел из партии и на нынешние выборы шел как самовыдвиженец.

В годы президентства Порошенко Грановского часто называли в СМИ "смотрящим" главы государства за прокуратурой, судами и СБУ. Сам он это опровергал.

Что интересно, что после возвращения Игоря Коломойского в Украине, кортеж олигарха приезжал в имение Грановского под Киевом. Такую информацию обнародовали журналисты программы "Схемы". Сам же политик утверждает, что нет никакого дома за городом.

ГБР начало расследование против экс-нардепа Грановского. Его подозревают в препятствовании избранию нардепом кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого – они оба баллотировались в округе № 169 в Харькове.