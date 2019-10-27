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      Соратник Порошенко Грановский получил визу для переезда в Израиль, – СМИ

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      Грановский получил визу для переезда в Израиль
      Грановский получил визу для переезда в Израиль

      Экс-нардеп Владимир Грановский, которого называли "Серым кардиналом" БПП, получил израильскую визу. Она обеспечит ему получение гражданства.

      Виза категории "Алия" дает право на гражданство. О том, что ее получил Грановский, сообщил экс-нардеп Сергей Лещено в своем телеграм-канале со ссылкой на собственные источники и издание KyivPost.

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      Визу Грановский получил еще 18 августа. Соратник пятого президента Украину покинул уже на следующий день, 19 августа.

      Сам Грановский не подтвердил и не опроверг получение израильской иммиграционной визы.

      Я не нарушаю украинские законы,
      – отметил он.

      Что это за виза?

      Как только Грановский появится в аэропорту в Тель-Авиве, то он автоматически получает израильское удостоверение личности в соответствии с иммиграционными процедурами Израиля. Его виза позволяет ему иммигрировать до 17 января 2020 года.

      Кто такой Александр Грановский?

      Украинский политик и бизнесмен. В 2014 году был депутатом Киевского городского совета. Народный депутат Украины восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко". Позже вышел из партии и на нынешние выборы шел как самовыдвиженец.

      В годы президентства Порошенко Грановского часто называли в СМИ "смотрящим" главы государства за прокуратурой, судами и СБУ. Сам он это опровергал.

      Что интересно, что после возвращения Игоря Коломойского в Украине, кортеж олигарха приезжал в имение Грановского под Киевом. Такую информацию обнародовали журналисты программы "Схемы". Сам же политик утверждает, что нет никакого дома за городом.

      ГБР начало расследование против экс-нардепа Грановского. Его подозревают в препятствовании избранию нардепом кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого – они оба баллотировались в округе № 169 в Харькове.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Медиа СМИ Новости Израиля
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