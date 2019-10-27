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      Соратник Порошенка Грановський отримав візу для переїзду в Ізраїль, – ЗМІ

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      Грановський отримав візу для переїзду в Ізраїль
      Грановський отримав візу для переїзду в Ізраїль / Главком

      Екснардеп Володимир Грановський, якого називали "Сірим кардиналом" БПП, отримав ізраїльську візу. Вона забезпечить йому отримання громадянства.

      Віза категорії "Алія" дає право на громадянство. Про те, що її отримав Гарновський, повідомив екснардеп Сергій Лещено у своєму телеграм-каналі із посиланням на власні дерела та видання KyivPost.

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      Візу Грановський отримав ще 18 серпня. Соратник п'ятого президента України покинув вже наступного дня, 19 серпня. 

      Сам Грановський не підтвердив і не спростував отримання ізраїльської імміграційної візи.

      Я не порушую українські закони,
      – зазначив він.

      Що це за віза?

      Як тільки Грановський з'явиться в аеропорту в Тель-Авіві, то він автоматично отримує ізраїльське посвідчення особи згідно з імміграційними процедурами Ізраїлю. Його віза дозволяє йому іммігрувати до 17 січня 2020 року.

      Хто такий Олександр Грановський?

      • Український політик та бізнесмен. У 2014 році був депутатом Київської міської ради. Народний депутат України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка". Пізніше вийшов з партії і на цьогорічні вибори йшов як самовисуванець.
      • У роки президентства Порошенка Грановського часто називали в ЗМІ "смотрящим" глави держави за прокуратурою, судами і СБУ. Сам він це спростовував.
      • Що цікаво, що після повернення Ігоря Коломойського в Україну, кортеж олігарха приїжджав до маєтку Грановського під Києвом. Таку інформацію оприлюднили журналісти програми "Схеми". Сам же політик переконує, що немає ніякого будинку за містом.
      • ДБР почало розслідування проти екснардепа Грановського. Його підозрюють перешкоджанні обранню нардепом кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького – вони обидва балотувалися на окрузі № 169 у Харкові.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Ізраїля ЗМІ Медіа Державне бюро розслідувань
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