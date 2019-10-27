Соратник Порошенка Грановський отримав візу для переїзду в Ізраїль, – ЗМІ

Екснардеп Володимир Грановський, якого називали "Сірим кардиналом" БПП, отримав ізраїльську візу. Вона забезпечить йому отримання громадянства.

Віза категорії "Алія" дає право на громадянство. Про те, що її отримав Гарновський, повідомив екснардеп Сергій Лещено у своєму телеграм-каналі із посиланням на власні дерела та видання KyivPost.

Знайте більше: Екснардепа Кононенка не випускали із "Борисполя", – Лещенко

Візу Грановський отримав ще 18 серпня. Соратник п'ятого президента України покинув вже наступного дня, 19 серпня.

Сам Грановський не підтвердив і не спростував отримання ізраїльської імміграційної візи.

Я не порушую українські закони,

– зазначив він.

Що це за віза?

Як тільки Грановський з'явиться в аеропорту в Тель-Авіві, то він автоматично отримує ізраїльське посвідчення особи згідно з імміграційними процедурами Ізраїлю. Його віза дозволяє йому іммігрувати до 17 січня 2020 року.

Хто такий Олександр Грановський?