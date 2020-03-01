Соревнования по плаванию среди младенцев: фото и видео

В Ровно малыши соревновались, кто лучший в плавании. Родители привезли демонстрировать ловкость малышей от двух месяцев до трех лет.

"Супер пупс и супер мама" – так киевлянка Татьяна представила свой тандем с сыном. Оба были в костюмах суперменов. Их задача – нырнуть и проплыть дистанцию.

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"Нам сейчас год и два месяца. Мы начали плавать в 4 месяца. Это так невероятно, когда ты можешь подарить ребенку общение с другими детьми. Мне даже не снилось, что у меня будут интервью как у мамы победителя. Ведь мы планируем сегодня взять все кубки", – рассказала мать участника соревнований Татьяна Мельник.



"Супер пупс и супер мама"

В соревнованиях принимают участие 200 детей из разных городов Украины. Было и два младенца, приехавшие из-за рубежа. Всем от двух месяцев до трех лет. Они еще в подгузниках, однако в воде чувствуют себя уверенно. Спортсмены говорят, что родители могут не бояться приучать ребенка к бассейну с детства. Ведь пользу водных процедур не переоценить: разрабатываются легкие, укрепляются мышцы, а также это хорошая профилактика болезней.



Плавание для младенцев

"Когда ребенок задерживает дыхание, набирает полные щечки воздуха, мы готовы опускать его в водичку. Контролируем начинается ли триммер, есть ли напряжение у ребенка. Как только есть первые симптомы, сразу поднимаем на поверхность", – пояснила тренер Людмила Шеремет.



Участники соревнований

Организаторы рассказали, что в чемпионате малыши соревновались в нескольких номинациях, но дипломы и подарки получили все участники, потому побежденных на самом деле нет.

"Это скорее как открытый урок. Они сегодня просто демонстрируют свои умения, результаты и на самом деле каждый участник уже является победителем", – сообщила организатор чемпионата Юлия Собуцкая.

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В 2020 году происходит пятый чемпионат по детскому плаванию. В следующем году организаторы планируют привлечь еще больше участников из разных стран мира.